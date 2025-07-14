Трамп анонсировал Украине военную помощь на миллиарды долларов

Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке многомиллиардного пакета военной помощи для Украины, который будет реализован через структуры НАТО. Об этом сообщил ТАСС.

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме американский лидер сообщил о готовящейся «очень крупной сделке» по поставкам военного оборудования. По словам Трампа, речь идет о суммах в миллиарды долларов — техника будет закуплена у США, передана альянсу и оперативно направлена на украинский фронт.

В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что Москва учитывает факт продолжающихся поставок западного оружия Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что подобная помощь лишь затягивает конфликт, но не меняет его исход.

Ранее Трамп назвал переговоры с Путиным «очень приятными».