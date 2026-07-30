В Госдуме ответили, получат ли российские семьи по ₽10 тыс. ко Дню знаний

Российские родители ждут возвращения федеральной выплаты в размере ₽10 тыс. на каждого школьника, которую государство перечисляло семьям перед началом учебного года в 2021 году. Однако шансы на введение аналогичной меры в 2026-м остаются невысокими, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, вопрос о специальной выплате ежегодно поднимается перед правительством. В ответ парламентариям обычно напоминают о действующих пособиях, региональной помощи многодетным и возможности получить остаток материнского капитала.

«Очень многие родители по аналогии с 2021 годом ждут выплату в ₽10 тыс. Я ежегодно обращаюсь к председателю правительства (Михаилу Мишустину, — прим. ред.), но каждый раз получаю ответ с перечислением уже существующих мер поддержки», — рассказала депутат.

Останина отметила, что отдельного решения о перечислении денег семьям к 1 сентября пока нет. По ее оценке, расходы федерального бюджета на оборону и проведение спецоперации могут не позволить ввести новую масштабную выплату.

«Я понимаю состояние текущего бюджета. Он сегодня во многом оборонный, необходимы средства на спецоперацию. Поэтому опасаюсь, что федеральной выплаты в этом году может не быть», — заявила парламентарий.

При этом депутат считает, что такая помощь необходима.

Экономист Инна Литвиненко рассказала, какие выплаты к школе положены семьям в Подмосковье — в 2026 году многодетные семьи могут получить до ₽10 тыс. на каждого школьника, а на детей с инвалидностью предусмотрена выплата ₽13 020, при этом губернаторский подарок первоклассникам включает рюкзак и основные принадлежности.