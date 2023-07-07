В Госдуме озаботились унификацией рецептов шаурмы
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Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владилав Даванков обратился в Роспотребнадзор с предложением разработать стандарты приготовления шаурмы.
«Шаурма – неотъемлемый спутник нашей жизни. Значит, она должна быть качественной», – отметил Даванков.
По мнению депутата, из популярного блюда нужно исключить все «вредные» компоненты.
Сегодня СК возбудил уголовное дело по факту отравления шаурмой в кафе «Хорошее место» в Магнитогорске. После посещения этого заведения в больницу с острой кишечной инфекцией угодило 25 человек, включая двоих детей.