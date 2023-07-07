В Госдуме озаботились унификацией рецептов шаурмы

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владилав Даванков обратился в Роспотребнадзор с предложением разработать стандарты приготовления шаурмы.

«Шаурма – неотъемлемый спутник нашей жизни. Значит, она должна быть качественной», – отметил Даванков.

По мнению депутата, из популярного блюда нужно исключить все «вредные» компоненты.

Сегодня СК возбудил уголовное дело по факту отравления шаурмой в кафе «Хорошее место» в Магнитогорске. После посещения этого заведения в больницу с острой кишечной инфекцией угодило 25 человек, включая двоих детей.