Об этом сообщается на сайте ведомства.Теперь этот праздник, отмечаемый 3 сентября, будет носить название "День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны".

Поправка в закон была одобрена после обсуждения и голосования в Госдуме. Такое решение принято с целью подчеркнуть важность победы над Японией в контексте завершения Второй мировой войны и ее полного окончания. Этот день становится символом не только победы союзных сил над японским милитаризмом, но и освобождения множества стран от фашистской угрозы.

По мнению ряда политических обозревателей, переименование Дня окончания Второй мировой войны отражает историческую значимость событий, связанных с победой над Японией, и призывает сохранять память о подвиге советских и союзных воинов, которые дали жизнь за свободу и мир.

Новое название праздника будет использоваться при официальном упоминании этого дня в государственных и общественных мероприятиях, а также в соответствующих документах и официальной лексике, связанной с празднованием Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.