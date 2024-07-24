В Госдуме поддержали идею передачи изъятого у россиян оружия на СВО

Соответствующий законопроект принят во втором и третьем чтениях на пленарном заседании. Процесс отправки невостребованного и конфискованного оружия в зону спецоперации будет проходить в упрощенной форме.

Известно, что в текущий момент изъятые или сданные добровольно патроны и оружие не используются, о чем говорится в пояснительной записке. Как правило, они обращаются в государственную собственность.

Однако, новые меры в некоторых случаях предусматривают дальнейшее использование работоспособного оружия Росгвардией или государственными военными организациями. Таким образом, боевые припасы не будут подлежать уничтожению, на которое тоже выделяются финансовые средства из госбюджета.

Александр Хинштейн, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, отметил, что в случае вступления в силу данного закона на СВО отправятся «свыше 250 тысяч единиц изъятого оружия, находящегося на хранении в органах МВД и Росгвардии».