В Госдуме поддержали решение Путина, отказавшегося бойкотировать израильских спортсменов

Россия не собирается призывать к отстранению спортсменов из Израиля от международных соревнований на фоне ситуации в Газе.

После обострения обстановки на Ближнем Востоке некоторые страны выступили на стороне Палестины, призывая Израиль к миру. Пока ситуация не сбавляет градус напряжения, что заставляет Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотреть возможность исключения израильских спортсменов из ключевых соревнований.

По мнению депутата Дмитрия Свищева, делать этого МОК не будет, ведь организация давно следует двойным стандартам. Заключаются они в том, что россиян стали бойкотировать спустя несколько дней после начала СВО, но израильтян допускают до сих пор.

«Ничего другого от МОК ждать не стоит. Причина отстранения одна: наши ребята имеют российские паспорта. Все, что разрешено другим, запрещено россиянам. То же самое было с допингом. Мы — за чистый спорт, но за чистый спорт во всем мире, а не только для привилегированных стран», — высказался политик.

Свищев при этом согласился со словами российского президента, который отказался присоединяться к бойкоту спортсменов из Израиля.

Как напоминает «Газета.ру», до сих пор израильтяне проводят домашние матчи за рубежом, несмотря на полномасштабный конфликт.