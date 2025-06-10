Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал заявления Владимира Зеленского о переговорах с Россией, назвав их неадекватными и PR-акцией.

По словам парламентария, отсутствие у украинской делегации полномочий обсуждать территориальные вопросы делает диалог бессмысленным. Чепа напомнил, что Киев ранее принял закон, запрещающий любые переговоры с Москвой, а сам Зеленский открыто заявлял о возможности его отмены.

«Ни одни переговоры просто так не делаются, тем более на высоком уровне — заранее все готовится. Это абсурд. Да пошел он. Сначала надо подготовить, а потом говорить: я готов», — сказал депутат Чепа.

Напомним, что украинский президент заявил, что его делегация уполномочена обсуждать с Россией только гуманитарные вопросы в рамках меморандума. Чепа назвал такой подход тупиковым и напомнил о нелегитимности Зеленского, чей президентский срок формально истек 20 мая.

Ранее сообщалось, что заморозка конфликта на Украине приведет к неминуемой ядерной войне. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский.