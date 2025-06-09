В случае прекращения украинского конфликта без достижения реального мира существует вероятность возникновения ядерной войны. Это может произойти, если Киев и НАТО попытаются захватить новые территории России. Такое мнение высказал Владимир Мединский, помощник президента РФ, в интервью RT .

Если не разрешить конфликт на линии фронта и не достичь настоящего мира, а лишь заключить временное перемирие, то этот регион станет новым Карабахом, заявил Мединский.

«Если спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует отвоевать освобожденные территории РФ, это будет конец планеты, это будет ядерная война», — подчеркнул Мединский.

Как сообщил помощник главы государства, Россия не стремится к тому, чтобы «возник повод для начала ядерной войны, подобный гигантскому Карабаху, который не признается никем». В связи с этим Россия предлагает прекратить конфликт, заключить всеобъемлющий мир и признать новые территории, подчеркнул он.

Ранее Мединский рассказал о своих контактах с погибшим украинским переговорщиком Денисом Киреевым, которого позже убили в Киеве. По его словам, у них состоялась 15-минутная неформальная беседа во время перерыва. Разговор завязался вокруг Крыма, жизни на полуострове. Это был простой нерабочий диалог. Позже украинец был убит в Киеве при загадочных обстоятельствах, сразу после переговоров с Россией.