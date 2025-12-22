«Время не властно»: Голикова назвала сроки появления результатов исследований по замедлению старения

Практические разработки, способные замедлить процессы старения, должны появиться в России к 2027 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей социальный блок.

Работы ведутся в рамках масштабного национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Исследователи не просто ищут лекарства от возрастных болезней, а изучают фундаментальные механизмы старения, чтобы научиться влиять на их скорость. Это принципиально новый подход, который может перевернуть всю систему здравоохранения.

Параллельно с наукой власти готовят инфраструктуру для будущего. К 2030 году планируют упростить доставку пожилых жителей сел в больницы, увеличить количество специализированных геронтологических коек и активнее внедрять телемедицину для консультаций по вопросам старости. Уже в 2026 году стартуют программы по модернизации центров здоровья, ориентированных на долголетие.

При этом ставка делается не только на лечение, но и на профилактику. В прошлом году диспансеризацию прошли около 25 млн граждан старшего возраста. Более 90% из тех, у кого обнаружили хронические заболевания, теперь находятся под постоянным врачебным наблюдением — этот показатель планируют удержать. А самих пожилых людей хотят вовлечь в социальную жизнь через волонтерские и наставнические проекты, что также считается фактором активного долголетия.

Ранее Мишустин объявил о росте пенсий и новых возможностях для старшего поколения.