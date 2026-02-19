В Госдуме предложили бесплатно выдавать детям из многодетных семей рецептурные препараты

Депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия») выступила с инициативой расширить лекарственную помощь для многодетных. Она предложила дать право детям до шести лет из таких семей получать все выписанные врачом препараты бесплатно — независимо от того, входят ли они в перечень жизненно необходимых (ЖНВЛП).

Соответствующее обращение направлено министру труда Антону Котякову. В своем письме парламентарий отметила, что существующая система поддержки (бесплатные рецепты для детей до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей) работает лишь в пределах утвержденного перечня. Однако этот список зачастую не успевает за потребностями педиатрии, пояснила Лантратова.

«Перечень ЖНВЛП не в полной мере отражает современную клиническую потребность, поскольку не всегда включает инновационные лекарственные средства, специализированные детские лекарственные формы… а также отдельные импортные или узкопрофильные препараты», — говорится в обращении.

Из-за этого родителям приходится покупать нужные лекарства за свой счет. По мнению депутата, отмена привязки к перечню снизит финансовую нагрузку на семьи, позволит детям получать современное лечение без оглядки на кошелек и повысит доверие к системе господдержки.

