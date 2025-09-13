В Госдуме предложили давать мужчинам отпуск для помощи беременным супругам

Сергей Миронов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме, и Яна Лантратова, руководитель комитета ГД по гражданскому обществу, обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести оплачиваемый отпуск для мужчин. Отпуск будет предоставляться на срок до пяти дней для помощи беременным супругам. Документ цитирует РИА Новости.

В обращении говорится о намерении укрепить институт семьи, создать условия для ответственного отцовства и повысить участие мужчин в семейной жизни на ранних этапах беременности.

«Представляется целесообразным дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации нормой, предусматривающей предоставление работникам-мужчинам права на оплачиваемый отпуск продолжительностью до 5 календарных дней для сопровождения беременной супруги в период с 30-й недели беременности», — приводится в сообщении.

Миронов в свою очередь подчеркнул, что реализация указанной думской инициативы предоставит дополнительную поддержку женщинам и снизит уровень стресса во время беременности.

«Такая мера будет способствовать поощрению активного участия мужчин в семейной жизни, укреплению семейных ценностей, достижению целей национального проекта "Семья"», — отметил депутат.

Работник может воспользоваться указанным отпуском в любой момент в течение указанного периода, выбрав удобное для себя время.