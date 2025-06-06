В Госдуме предложили Маску политическое убежище

Известный изобретатель Илон Маск мог бы получить на российской территории политическое убежище. Такое заявление сделал Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам. Его точку зрения привел ТАСС.

Парламентарий прокомментировал предыдущую ссору между Маском и президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома и миллиардер обменялись рядом взаимных обвинений, которые иногда были довольно резкими. Новикова спросили журналисты, готова ли РФ предоставить бизнесмену политическое убежище, подобно тому, как его в свое время дали Эдварду Сноудену.

«Думаю, что у Маска совсем другая игра, что ни в каком политическом убежище он не будет нуждаться, хотя, если бы нуждался, Россия, конечно, могла бы его предоставить», — указал он.

Депутат добавил, что, судя по всему, Маск успел выстроить некую политическую коммуникацию. По этой причине отдельные разногласия между ним и Белым домом так и останутся некоторыми эпизодами.

Ранее по поводу одного из последних заявлений Трампа высказался пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Президент США сравнил конфликт между Россией и Украиной с детской дракой в парке. Песков отметил, что у американского президента может быть свое видение происходящих на Украине событий. По его словам, для России это экзистенциальный вопрос. Его решение позволит решить вопрос безопасности страны, укрепить успешное развитие будущего России, ее граждан, особенно детей.