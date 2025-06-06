Песков прокомментировал сравнение Трампом конфликта на Украине с детской дракой в парке

Кремль не воспринимает заявления США о российско-украинском конфликте как сигнал об отказе от посредничества в урегулировании вооруженного конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, журналист обратился к Пескову с просьбой прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о боевых действиях на Украине. Так, лидер сравнил бои с детской дракой. Песков отметил, что у американского президента может быть свое видение происходящих на Украине событий.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, как Кремль воспринимает конфликт. Для России это экзистенциальный вопрос. Его решение позволит решить вопрос безопасности страны, укрепить успешное развитие будущего России, ее граждан, особенно детей.

«Для нас важно, что мы продолжаем наши контакты с Вашингтоном», — добавил Песков.

По данным издания, американский лидер пояснил причину проведения аналогии с дракой детей. По его мнению, иногда дети не хотят, чтобы их разнимали. В таком случае надо дать им время на выяснение отношений, а потом наконец разнять.

Ранее сообщалось, что Медведев предложил помирить Трампа и Маска «за разумную плату».