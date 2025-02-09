В Госдуме предложили на час сократить рабочую неделю в России

Глава комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов представил новый законопроект, который затрагивает сроки рабочей недели россиян. По информации ТАСС, он инициировал внесение изменений, которые позволят сократить последний рабочий день или пятницу на час.

Отмечается, что предложенные изменения направлены на коррекцию Трудового кодекса (ТК) РФ.

Согласно законопроекту, продолжительность рабочего дня или смены в пятницу будет снижена на один час при условии, что неделя остается пятидневной. При этом установленная норма рабочего времени останется неизменной.

Разработчики законопроекта указывают, что в текущих условиях целесообразно закрепить сокращение рабочего времени накануне выходных на законодательном уровне. Хотя на сегодняшний день работодатели и работники могут добровольно устанавливать сокращенные часы в пятницу, введение такой нормы в ТК создаст законные основания для ее применения.

Основные цели законопроекта заключаются в установление сокращенной продолжительности рабочего времени накануне выходных дней, сохранении общего объема рабочего времени, улучшении качества жизни работников, поддержке здоровья сотрудников, а также в увеличении производительности и эффективности труда.

Ранее депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб рассказала о переходе на 36-часовую рабочую неделю после завершения специальной военной операции (СВО).