В Госдуме предложили начать праздновать в России День жутких сказок и историй

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов считает, что в России давно нужно поставить крест на негласном праздновании навязанного Западом Хеллоуина. В интервью RT законодатель предложил устроить свой праздник, назвав его День жутких сказок и историй.

Депутат констатировал с сожалением, что, увы, Хеллоуин уже прижился в России. Однако можно найти компромиссное решение, которое удовлетворить российскую патриотическую общественность и, в то же время, сохранит популярный у молодежи праздник.

«Отмечать этот день прививалась десятилетиями с детского сада. Просто взять и запретить не получится. Предлагаю праздновать в России Хеллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдем от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье», — считает депутат.

Собеседник журналистов в продолжение темы привел как пример опыт Переславля-Залесского в Ярославской области. Там, по словам Нилова, местные умельцы расставили неимоверное число тыкв, назвав при этом все происходящее праздником русского урожая.