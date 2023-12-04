В Госдуме предложили награждать предателей медалью имени Байдена

По мнению законодателя, это был бы шаг, параллельный американскому Конгрессу, который готовит импичмент Байдену.

В разговоре с РИА Новости Шеремет представил свой дизайн медали. На лицевой стороне можно изобразить американского лидера, а на реверсе – Владимира Зеленского с надписью «палач и предатель украинского народа».

Медаль должна крепиться к колодке цветов радуги, символизирующей ЛГБТ-сообщество, запрещенное в России как экстремистское движение.