В Госдуме предложили награждать предателей медалью имени Байдена
Фото: [AP/TASS]
Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил учредить награду имени американского президента Джо Байдена.
По мнению законодателя, это был бы шаг, параллельный американскому Конгрессу, который готовит импичмент Байдену.
В разговоре с РИА Новости Шеремет представил свой дизайн медали. На лицевой стороне можно изобразить американского лидера, а на реверсе – Владимира Зеленского с надписью «палач и предатель украинского народа».
Медаль должна крепиться к колодке цветов радуги, символизирующей ЛГБТ-сообщество, запрещенное в России как экстремистское движение.
«Убежден, что к такой яркой награде можно было бы представлять всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию», – сказал Шеремет.