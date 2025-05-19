В Госдуме предложили новые меры поддержки для ветеранов СВО

В Государственной Думе рассматриваются новые формы поддержки для участников специальной военной операции на Украине. Депутаты предлагают различные меры, включая увеличение ежемесячных выплат ветеранам боевых действий до размера прожиточного минимума, уменьшение возраста выхода на пенсию для военнослужащих, участвовавших в СВО, а также частичное погашение ипотеки для семей военнослужащих.

Вопросы законодательного обеспечения улучшения условий жизни участников СВО будут обсуждаться парламентариями на встрече с заместителем министра обороны Анной Цивилевой в конце мая. Об этом изданию «Известия» рассказала председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства ГД РФ Нина Останина.

Одним из ключевых элементов материальной поддержки должны стать выплаты ветеранам. В настоящее время они составляют 4,5 тыс. руб. в месяц, что, по мнению законодателей, не соответствует значимости вклада военных в обеспечение безопасности государства.

В рамках встречи с Анной Цивилевой также планируется обсуждение вопроса снижения пенсионного возраста для участников СВО. Нина Останина предлагает вернуть прежние значения, действовавшие до 2018 года: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о награждении женщин, оказывающих поддержку военным в тылу.

Депутаты стремятся предоставить участникам СВО возможность бесплатного проезда не только к месту прохождения реабилитации, но и к месту отдыха.

Кроме того, продолжается работа над законопроектом, направленным на улучшение жилищных условий для молодых, многодетных семей и семей, в которых есть участники СВО.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб журналист НВК «Саха» из Якутии.