В зоне СВО погиб журналист НВК «Саха» из Якутии

В зоне проведения специальной военной операции погиб Алексей Семенов, журналист из Национальной вещательной компании (НВК) «Саха». О его гибели сообщили коллеги и представители региональной власти. Известно, что на передовой он находился как доброволец, а не как представитель СМИ.

Министр инноваций Якутии Василий Ефимов подчеркнул, что Алексей был не просто одаренным журналистом, ведущим популярных программ «Саха сирэ» и «Күнтэн күн», но и истинным патриотом. Его отвага и самоотверженность, проявленные во время службы добровольцем под позывным «НВК», служат вдохновляющим примером.

По словам коллег с телеканала, Алексей пал смертью храбрых, выполняя боевую задачу, проявив исключительное мужество и до конца исполнив свой воинский долг.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб известный украинский актер Максим Нелипа.