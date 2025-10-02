В Госдуме предложили ограничить продажи спортдобавок

В Госдуме рассматривают возможность ограничения продажи спортивного питания несовершеннолетним. Инициатива появилась после инцидента с массовым отравлением учащихся в одном из уральских городов. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал Baza.

Депутат Борис Чернышов направил официальное обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. В документе он предлагает законодательно закрепить возрастные ограничения для реализации специализированных добавок для спортсменов. Депутат считает необходимым маркировать такие товары знаком «18+» и разрешать их продажу исключительно в специализированных торговых точках.

Поводом для законодательной инициативы стал случай отравления двадцати учащихся лицея в Екатеринбурге. Школьники, предварительно, употребляли порошковый протеин, который вызвал серьезное ухудшение здоровья. Весомым аргументом стали и результаты проверки Роскачества. Экспертиза показала расхождения между заявленным и фактическим составом многих спортивных добавок, представленных на российском рынке.

