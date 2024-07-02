В Госдуме предложили ограничить программу переселения соотечественников

В Государственной Думе был подготовлен проект закона, ограничивающий программу переселения соотечественников для граждан стран бывшего СССР, в том числе трудовых мигрантов. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на текст соответствующего документа.

Сообщается, что инициатива была выдвинута депутатами Дмитрием Кузнецовым и Михаилом Матвеевым. В проекте указывается, что соотечественниками признаются граждане и потомки, в том числе проживающие за пределами РФ и относящиеся к народам, исторически проживающим в России. Таковыми же являются выходцы РСФСР и РФ, имевшие гражданство, но ставшие гражданами других государств.

В пояснительной записке депутаты привели статистику МВД, по которой за прошлый год самое большое количество заявлений на участие в данной программе поступало от граждан Таджикистана, Армении и Казахстана. Авторы указали на то, что как правило такие граждане не являются представителями народов, исторически живших на территории РФ, ведь они проживали на территории СССР.

Они также отметили, что с момента распада СССР в этих государствах уже выросло несколько поколений граждан, воспитанных на традициях, и ценностях именно своей страны. Они не знают русский язык и не имеют связи с русским народом, подчеркнули депутаты.