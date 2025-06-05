В Госдуме предложили ограничить выплату декретных для мигрантов
В России могут ограничить мигрантам выплату декретных
Фото: [pxhere.com]
Руководитель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий фракцию ЛДПР, Ярослав Нилов выступил с инициативой ограничить выплаты по беременности и родам для иностранных граждан. Об этом информирует ТАСС, цитируя содержание обращения, направленного Ниловым в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой и председателя Социального фонда Сергея Чиркова.
«Так… предлагается больничные листы оплачивать при условии, что страховые взносы (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до месяца наступления страхового случая», — приводится в письме.
Также Нилов выступил с инициативой о том, чтобы иностранцы могли получать пособия по беременности и родам, а также пособия при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком до полутора лет только при условии, что они имеют минимальный страховой стаж продолжительностью не менее одного года.
В то же время отмечается, что для жителей Республики Беларусь предлагается оставить в силе существующие правила.
Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают запрет на бесплатные роды для мигрантов.