В Госдуме предложили ограничить выплату декретных для мигрантов

Руководитель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий фракцию ЛДПР, Ярослав Нилов выступил с инициативой ограничить выплаты по беременности и родам для иностранных граждан. Об этом информирует ТАСС , цитируя содержание обращения, направленного Ниловым в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой и председателя Социального фонда Сергея Чиркова.

«Так… предлагается больничные листы оплачивать при условии, что страховые взносы (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) с их заработка уплачивались в течение не менее шести месяцев до месяца наступления страхового случая», — приводится в письме.

Также Нилов выступил с инициативой о том, чтобы иностранцы могли получать пособия по беременности и родам, а также пособия при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком до полутора лет только при условии, что они имеют минимальный страховой стаж продолжительностью не менее одного года.

В то же время отмечается, что для жителей Республики Беларусь предлагается оставить в силе существующие правила.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают запрет на бесплатные роды для мигрантов.