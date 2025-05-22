В Госдуме обсуждают запрет на бесплатные роды для мигрантов

В России обсуждают изменения в системе оказания медицинских услуг для мигрантов, в том числе возможное введение для них платных родов в 2025 году, пишет URA.RU.

Так, депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев отметил, что за последние пять лет расходы субъектов РФ на лечение иностранцев и роды составили более 66 млрд руб. Он напомнил, что российское законодательство обязывает государственные роддома оказывать помощь беременным женщинам вне зависимости от наличия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

Депутат ГД РФ Сергей Миронов поддержал запрет за бесплатные роды для мигранток, отметив, что такой шаг значительно снизит нагрузку на систему здравоохранения России.

В то же время член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Кирилл Кабанов считает, что предложение запретить бесплатные роды в государственных больницах для мигранток отвлекает внимание от комплексной проблемы, связанной с миграционной политикой.

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые правила предоставления медицинских услуг иностранным гражданам. В соответствии с ними, экстренная медицинская помощь, включая роды, останется бесплатной, в то время как большинство других видов медуслуг потребует наличия страхового полиса или же будет оказываться на коммерческой основе.

«Для женщин — ДМС с ведением родов и беременности. Страховку может приобрести и работодатель, главное, чтобы при пересечении границы полис у иностранца уже был. Оптимально, если бы приезжающие приобретали страховку еще до поездки в Россию у себя на родине через отделения российских страховых компаний», — прокомментировал новые правила депутат Миронов.

Он подчеркнул, что такая практика является нормальной во многих странах. Он отметил, что не видит оснований устраивать «аттракцион неслыханной щедрости» за счет российских налогоплательщиков.

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