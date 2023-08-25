В Госдуме предложили отменить 2 налога для снижения цен на топливо

Государству нужно отменить 2 вида налога для снижения цен на дизельное топливо. Соответствующее предложение поступило от председателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, его слова передает издание «Лента.ру» .

Он отметил, что в данный момент цены и так регулируются государством благодаря налогу на добычу полезных ископаемых. Из-за этого, производители вкладывают налог в цену, которая на этом фоне и растет. Эксперт заявил, что если налог отменить, цены могут снизиться примерно на 30 рублей за литр.

«Мы давно ставим вопрос о регулировании цен на товары первой необходимости, в том числе и бензин, который тоже является таким товаром», – отметил он.

Арефьев также считает, что нужно освободиться от транспортного налога, который около 5 лет был интегрирован в цену бензина. Он напомнил, что даже президент Путин заявлял о том, что данный налог нужно отменить.