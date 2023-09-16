В Госдуме предложили отобрать деньги у футболистов и передать их на нужды СВО
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Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что нужно запретить финансирование футбольных клубов из бюджета и денег крупных корпораций. Такую точку зрения он высказал РИА Новости.
«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных», – заявил Журавлев.
Парламентарий считает, что футбольные клубы должны содержаться за счет реализованных на матчи билетов.
Журавлев представляет в парламенте партию «Родина».