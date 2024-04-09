В Госдуме предложили отправлять в колонию за рекламу вебкама

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ввести уголовную ответственность за распространение рекламы о трудоустройстве в вебкам-студиях. С инициативой, направленной в МВД РФ, ознакомился RT .

По словам Милонова, общественность активно жалуется на навязчивую рекламу про работу в вебкаме. Часто людей заманивают большим заработком, который якобы можно получить за откровенный контент в Сети. Парламентарий сравнил это с одной из форм склонения к проституции. Обманутые граждане в итоге оказываются втянуты в аморальную индустрию, из которой не всегда получается выйти.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за рекламу занятия вебкамом», — говорится в тексте обращения.

Свою инициативу Виталий Милонов направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева. Рассмотрят ли в ведомстве предложение пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в РФ многодетным семьям призвали выделить оплачиваемые часы для общения с детьми.