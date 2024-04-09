В России призвали выделить многодетным работникам оплачиваемые часы на детей

В России предложили сократить рабочую неделю для многодетных родителей с 40 до 35 часов. Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов в беседе с RT оценил такую инициативу скорее отрицательно. Он выступил со своим предложением в поддержку больших семей.

Соленов предположил, что освободившееся время при сокращенной неделе россияне начнут тратить на поиски новой работы или использовать часы на дополнительную. По мнению Соленова, лучше предоставить родителям, воспитывающим более трех детей, оплачиваемые, но свободные часы. Их граждане смогли бы тратить на общение с ребенком.

«То есть, когда родитель может ребенка проводить в детский сад или в школу, встретить, или сможет со своим ребенком обсудить актуальные проблемы, с которыми тот сталкивается. Родитель также может поговорить с классным руководителем или воспитателем, что тоже имеет очень большое значение в воспитательном процессе», — заключил собеседник RT.

Напомним, в Госдуме рассмотрят проект о сокращении рабочей недели для многодетных родителей. Распространить меру предлагается не на мать с отцом, а на одного из них. В случае принятия, представитель многодетной семьи сможет трудиться не 40, а 35 часов.

Ранее сообщалось, когда Госдума рассмотрит проект об отмене бумажных уведомлений об оплате коммунальных услуг.