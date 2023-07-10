В Госдуме предложили передавать конфискованные у браконьеров катера в Минобороны
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Главе Росимущества Вадиму Яковенко направлено обращение, в котором предлагается рассмотреть вопрос о передаче конфискованных у браконьеров катеров и моторных лодок для нужд Минобороны. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.
Автором обращения стал самый молодой депутат нижней палаты парламента 23-летний Георгий Арапов из партии «Новые люди». В Госдуме он занимает пост зампредседателя по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Малые суда, конфискованные за незаконную рыбалку и охоту, предполагается использовать в зоне СВО. Арапов предлагает законодательно закрепить такое положение.