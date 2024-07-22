В Госдуме предложили посвятить уходу домашними питомцами раздел на «Госуслугах»

В нижней палате парламента предложили Минцифры России добавить на портал «Госуслуги» раздел, посвященный уходу за домашними питомцами. Об этом сообщает Life.ru .

Ранее активисты одного из движении зоозащитников провели акцию, где собачники и зооволонтеры озвучили некоторые проблемы, требующие решения. Прежде всего это отсутствие информации о площадках для выгула домашних питомцев, адресах государственных ветклиник, проверенных кинологических школах и прочее, а также разрозненность информации из-за отсутствия единого верифицированного источника.

По мнению парламентариев, в разделе, который будет посвящен домашним животным, будет содержаться информация о возможности записи через портал в ветеринарную клинику или поиске проверенной кинологической службы.

