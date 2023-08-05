В Госдуме предложили разрешить женщинам в декрете работать дистанционно

Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий выдвинул предложение о разрешении женщинам в декрете работать дистанционно с сохранением декретных выплат. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Слуцкий направил на заключение правительству пакет законопроектов о правах женщин в декретном отпуске. Депутат также предложил дополнить статьи в законодательстве о пособиях для граждан с детьми и ТК РФ.

Слуцкий предлагает сохранить за родителем право на пособие при условии, что родитель работает на неполной занятости и удаленной основе. Родителю также нужно будет иметь возможность для выполнения трудовых обязанностей из дома.

Депутат полагает, что такие нововведения позволят женщинам совмещать родительство с работой. Он считает, что возможность работать может дать им дополнительную уверенность в своем финансовом положении.

Недавно в Госдуме был подготовлен проект о праве студенток в декрете на перевод на бюджет.