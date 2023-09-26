В Госдуме предложили сделать проезд для студентов бесплатным

Партия ЛДПР отправила в правительство законопроект, предлагающий сделать бесплатным проезд на общественным транспортом для студентов. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции в Государственной Думе Сергей Леонов, его слова передает издание РИА Новости .

По словам Леонова, законопроект предлагает внести студентов в список льготников с правом на бесплатный проезд. Он аргументировал это тем фактом, что студенты живут либо за родительский счет, либо вынуждены искать работу для обеспечения своей жизни.

Леонов подчеркнул, что академическая стипендия составляет слишком малую сумму, которой не хватит на нужды студента.

Во фракции сообщили, что соответствующий проект уже был отправлен на отзыв в правительство.