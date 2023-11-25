В Госдуме предложили сократить рабочую неделю женщинам с двумя детьми

Женщинам, у которых 2 ребенка и более следует сократить количество часов в рабочей неделе с сорока до 39. Соответствующее заявление сделал председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова передает издание ТАСС .

Согласно идее Слуцкого, российским женщинам нужно сократить часы в рабочей неделе при наличии у них 2 детей и более. При этом, по задумке депутата, размер зарплаты меняться не должен. Парламентарий считает, что данная мера не должна повлиять на привлекательность работников женского пола для работодателей.

Он также подчеркнул, что подобная инициатива направлена на то, чтобы дать многодетным женщинам больше свободного от работы времени, которым они бы могли распоряжаться так, как захотят.