В Госдуме предложили создать для молодых мам раздел на госуслугах

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила создать на портале госуслуг раздел «Я – мама».

Она отметила, что некоторым молодым матерям не хватает опыта и знаний, и они обращаются за советом в сомнительные интернет-форумы, получают информацию из недостоверных источников.

В разделе «Я – мама» будет содержаться полная информация о льготах и других мерах поддержки, которые могут получить беременные женщины и молодые матери.

На портале будет предусмотрена возможность дистанционной подачи заявления на те или иные льготы.