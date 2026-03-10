В Госдуме предложили усилить уголовную ответственность за нападения на врачей

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой об усилении ответственности за совершение противоправных действий в отношении медицинских работников.

Разработанный законопроект направлен на ужесточение уголовного преследования для лиц, совершивших нападение на сотрудников сферы здравоохранения.

По мнению парламентария, в текущих условиях медработники оказались в уязвимом положении, что требует введения дополнительных правовых гарантий их безопасности. Свою позицию Нилов озвучил в беседе с корреспондентами информационного агентства ТАСС.

«Медики сегодня находятся в определенной зоне риска. Я считаю, что для обеспечения их дополнительной защиты от противоправных действий необходимо предусмотреть дополнительные меры ответственности. <...> Это недопустимо, когда, например, врач скорой помощи подвергается нападению от пьяного пациента», - отметил Нилов.

