В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» для проведения досуга с детьми

Роль отцов в России еще со времен СССР сильно принижена. Стереотип – воспитанием ребенка занимается мать, сильно засел в умах россиян. Необходимо ситуацию исправлять, считают думские законодатели.

В частности, вице-спикером нижней палаты российского парламента Борисом Чернышовым заявлена инициатива ввести с 2 тысячами рублей на ребенка «Отцовскую карту», по аналогии с уже существующей «Пушкинской».

С соответствующим запросом депутат обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

«Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести "Отцовскую карту". Речь идёт о выделении 2 тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды», - цитирует Чернышова РИА Новости.

В продолжение темы парламентарий, сам являющийся отцом двух детей, добавил, считает, что указанной суммы хватит на то, чтобы отец мог сводить дочь или сына в кино, зоопарк или просто в побывать в кино.