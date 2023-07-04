В Госдуме предложили ввести в стране бесплатный проезд школьников в общественном транспорте

По мнению представителей Либерально-демократической партии России, учащиеся общеобразовательных учреждений должны бесплатно путешествовать до школы и обратно не только в сельской местности, но и в городах.

Фракция ЛДПР сегодня, 4 июля, внесла в парламент проект такого закона. Авторы проекта считают, что проезд до места учебы в крупных населенных пунктах ежемесячно выливается в немаленькую сумму. Ребенок вынужден ежедневно добираться до школы, а затем возвращаться домой, и это является крайне затратным процессом не только по времени, но и по финансам.

Законопроект уже доступен к ознакомлению в электронной базе Государственной Думы. Сейчас бесплатный проезд школьникам организовывают только в том случае, если в населенном пункте вообще нет общественного транспорта.