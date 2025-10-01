В Госдуме предложили выплачивать всем пожилым россиянам по 5000 рублей к 1 октября
Фото:
Парламентарии от фракции «Справедливая Россия — За правду» выступили с законодательной инициативой, адресованной вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Как сообщает РИА Новости, политики предлагают учредить на федеральном уровне единовременную выплату для россиян, достигших 70-летнего возраста, в размере пяти тысяч рублей.
Идею выдвинули лидер партии Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В документе содержится просьба рассмотреть возможность введения такой доплаты и приурочить ее к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Как пояснил в комментарии агентству Сергей Миронов, на сегодняшний день аналогичные пособия действуют далеко не во всех регионах страны. Новая федеральная мера, по его мнению, станет знаком уважения и поддержки для всех пенсионеров старше 70 лет, гарантированно обеспечив их вне зависимости от бюджетных возможностей места проживания.
