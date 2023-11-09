В Госдуме предложили законным образом разрешить вскрытие автомобилей для спасения животных

Зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей страны Георгий Арапов, представляющий партию «Новые люди», направил на отзыв в правительство законопроект о предоставлении полицейским права вскрывать автомобили с целью спасения запертых там животных.

Недавно в центре Москвы кот просидел в запертом автомобиле четыре дня. Полицейские все же спасли животное.

«Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать. Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасем жизнь многим животным и сэкономим время работникам экстренных служб», – пояснил свою инициативу Арапов.

Он отметил, что в соцсетях часто публикуются фото и видео со страдающими животными, которых нерадивые хозяева заперли в авто на жаре.