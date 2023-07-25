В Госдуме предложили запретить регистрацию на сайтах с иностранной электронной почты

Депутат Думы Антон Горелкин вынес на рассмотрение предложение о изменениях в законодательстве, которые запретят регистрироваться на отечественных интернет-ресурсах, используя иностранную электронную почту. Об этом сообщила газета «Ведомости» .

Там отметили, что в Парламенте было подписано положительное заключение по предложению Горелкина.

Сообщается, что поправки будут рассмотрены во втором чтении уже 25 июля. Если законопроект будет принят, то изменения вступят в силу с 1 декабря 2023 года и россияне не смогут регистрироваться на российских вебсайтах, используя электронную почту от иностранных сервисов.

Недавно стало известно, что сотрудникам росгвардии могут запретить размещать в СМИ и Интернете информацию о себе и сослуживцах. Им также будет запрещено выставлять информацию о войсках и информацию о семье и родителях.