В Госдуме предложили запретить в СМИ сцены насилия с несовершеннолетними

Депутаты российской Государственной думы от нескольких фракций внесли законопроект, предлагающий установить запрет на демонстрацию в СМИ сцен насилия с участием несовершеннолетних детей. Соответствующий документ опубликовало информационное агентство РИА Новости .

Журналисты сообщили, что проект предлагает запретить демонстрацию сцен насилия с несовершеннолетними в новостных программах и СМИ. Запретить предлагается сцены как с физическим, так и психическим насилием.

Согласно информации авторов документа, количество подобных происшествий не снижается, и в текущем году, СМИ транслировали на новости о таких инцидентах, прилагая фото- и видеоматериалы. По мнению авторов, при этом на первый план выносилась демонстрация жестокости и насилия.

Депутаты выразили мнение, что трансляция такого материала может притупить способность молодых россиян к состраданию и пробудить в них агрессию, спровоцировав уподобиться таким поступкам. Они выразили мнение, что обществу не нужны подробности преступлений, а нужно видеть, что все виновные понесли наказание за содеянное.