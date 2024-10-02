В Госдуме представили проект о штрафах до 60 млн руб. за фиктивную регистрацию мигрантов

В Государственной думе был представлен законопроект, предусматривающий штрафы до 60 млн руб. за фиктивную регистрацию иностранных граждан и подделку документов. Текст законопроекта выложили в электронной базе данных парламента.

В документе предлагается добавить положения о конфискации в статью, посвященную организации нелегальной миграции.

Василий Пискарев, который возглавляет Комитет Госдумы по вопросам безопасности, подчеркнул, что привлечение иностранных граждан в Россию стало выгодным бизнесом для преступных структур, что, в свою очередь, способствует увеличению уровня преступности. Он отметил, что нелегальная миграция также открывает двери для экстремистов и террористических элементов, что представляет собой значительную угрозу как для безопасности государственной системы, так и для граждан.

По его мнению, принятие данного законопроекта окажет содействие в упорядочивании миграционного процесса.

Ранее Вячеслав Володин призвал не допускать фиктивных браков пенсионерок с мигрантами.