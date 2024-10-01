Володин призвал не допускать фиктивных браков пенсионерок с мигрантами

Необходимо противодействовать вовлечению женщин пенсионного возраста в незаконные схемы в заключение фиктивных браков с мигрантами, заявил в ходе выступления на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Наших бабушек не надо в этот блуд вводить!» — сказал он.

Напомним, что в законопроект о правовом положении иностранных граждан в России внесли поправки, касающиеся, в том числе, и заключения фиктивных браков с мигрантами.

Необходимость данной меры связана с тем, что с 2021 года по настоящее время с целью получения миграционного статуса мигранты заключили с россиянами более 4300 фиктивных браков, озвучил Володин данные МВД.

После принятия закона иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке только по истечении трех лет брака с гражданкой или гражданином РФ.

Ранее блогер Васильев заявил, что ответственность за мигрантов должны нести те, кто их прикрывает.