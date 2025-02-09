В Госдуме предупредили о новых видах мошенничества через ссылки в комментариях

В комментариях могут быть ссылки, которые злоумышленники специально размещают с целью распространения вредоносного программного обеспечения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Антон Немкин, который является членом комитета Государственной Думы по информационной политике.

Народный избранник отметил, что в последнее время злоумышленники всё чаще используют ссылки на вредоносные архивы, размещённые в облачных хранилищах.

«Такие ссылки часто встречаются в комментариях к роликам или описаниях под ними и выглядят как обычные файлы, обещающие полезный контент, будь то программное обеспечение, документы или мультимедиа», — сказал Немкин.

Он подчеркнул, что подобные ссылки или сами файлы нередко выдаются за те, которые можно считать надёжными и безопасными, например, за изображения в формате JPEG или документы в формате PDF.

Чтобы предотвратить возможные негативные последствия, депутат рекомендовал пользователям не переходить по ссылкам, которые вызывают подозрения.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали связываться с гражданами России, представляясь работниками суда.