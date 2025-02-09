Россиян предупредили о появившейся новой схеме телефонного мошенничества

Злоумышленники начали связываться с гражданами России, представляясь работниками суда. Однако настоящие сотрудники судебных органов не запрашивают информацию о банковских картах, подчеркнули в российских судах. Об этом информирует РИА Новости.

В судебной системе подчеркнули, что работники суда никогда не запрашивают коды из СМС-сообщений, номера счетов, данные банковских карт и другую личную информацию. Сотрудники суда не обсуждают вопросы, связанные с финансами, по телефону.

«Сотрудники суда могут связываться с участниками процесса по телефону для извещения о дате, времени и месте судебного заседания, сообщения о готовности к выдаче копий судебных решений, исполнительных документов, сообщения о возможности ознакомления с материалами судебных дел, уточнения иных организационных вопросов, связанных с участием в судебном заседании», — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и силовым структурам усилить работу по противодействию телефонным мошенничествам, которые осуществляются с территории Украины и других государств, находящихся в состоянии враждебности по отношению к России. Об этом в субботу, 8 февраля, проинформировала пресс-служба Кремля.

Предлагается особое внимание сконцентрировать на тотальной блокировке звонком мошенников.