В Госдуме предупредили о скором запрете телефонов в школах

С нового учебного года в российских школах вводится запрет на использование телефонов на уроках, даже в образовательных целях. Соответствующее напоминание сделала депутат Государственной Думы Яна Лантратова в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Она напомнила, что в конце прошлого года Дума приняла закон об ограничении использования телефонов в школах, который запрещает использовать телефоны во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с опасностью для жизни или здоровья.

Депутат подчеркнула, что пользоваться телефонами будет запрещено даже в образовательных целях. Лантратова указала, что для этого учитель может воспользоваться интерактивной доской или компьютером. Она также добавила, что телефоны школьникам будет разрешаться использовать только в экстренных случаях, когда возникает угроза жизни и здоровью учеников или педагогов.

Депутат указала на то, что большинство родителей считают телефоны скорее вредными для детей, чем полезными: они портят зрение, отвлекают их от уроков и мешают общаться друг с другом. Дети не понимают, зачем им учиться, если вся информация есть в интернете, подчеркнула Лантратова. Она также рассказала, что жалобы поступали и от учителей, издевки над которыми дети снимали на смартфоны.