В Госдуме предупредили россиян о новом способе обмана родителей школьников

Мошенники не дремлют и продолжают приспосабливаться, фонтанируя новыми схемами по отъему денег у доверчивых российских граждан. На это в беседе с РИА Новости указал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Парламентарий поделился очередной уловкой аферистов, согласно которой в зоне риска быть обманутыми оказались родители школьников. Как пояснил Немкин, злоумышленники начали в последнее время активно предлагать якобы кружки или секции, а также занятия с репетиторами и различные «уникальные» обучающие курсы по сниженным ценам.

Сама же уловка состоит в том, что родителей вынуждают, чтобы «забронировать» место, внести обязательно полную предоплату. После того как средства перечислены, мошенники пропадают.

«Важно, что эти предложения будут крайне привлекательными, чтобы затмить разум родителей и вызвать у них уверенность в выгодности предложения», — отметил депутат.

Немкин добавил, что необходимые сведения о школьниках прохиндеи находят через соцсети, сайты и родительские паблики, где те активно обсуждают школьные вопросы. А также различные объявления в интернете.

Ранее мы писали, что полиция Подмосковья задержала мошенника, похитившего у пенсионерки более 13 млн рублей.