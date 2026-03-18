В Госдуме придумали, как сделать коммуналку дешевле для миллионов семей

В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий установить предельный уровень расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги. Инициаторы, депутаты фракции КПРФ, предлагают ограничить эту сумму 10% от совокупного дохода семьи. Документ уже направлен на рассмотрение в кабинет министров, сообщает издание «Российская газета» .

«Данная мера потенциально позволит сократить количество "неплательщиков" платежей по жилищно-коммунальным услугам, что приведет к снижению общей суммы долгов населения за ЖКУ», — говорится в пояснительной записке к закону.

Парламентарии обращают внимание на существующее неравенство. В настоящее время регионы самостоятельно определяют максимально допустимую долю расходов на оплату «коммуналки» в семейном бюджете. При этом федеральный стандарт устанавливает лишь верхнюю планку в 22%. Такая система, по мнению авторов, ставит жителей разных субъектов Федерации в неравное положение. Например, в Москве этот порог сегодня составляет 10%, а в соседней Московской области — все 22%. Это значит, что при одинаковом уровне дохода семья из Подмосковья будет платить за коммунальные услуги более чем в два раза больше московской.

Чтобы исправить ситуацию, законопроект предлагает компенсировать возникающую разницу за счет адресных субсидий. Как считают разработчики, это позволит устранить дискриминацию граждан «при оплате коммуналки в зависимости от места их жительства» и сделать платежи за ЖКУ более справедливыми для всех россиян.

