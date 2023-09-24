В Госдуме придумали новую льготу для беременных в России
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Обслуживать беременных в аэропортах необходимо без очереди. Для этой категории россиян должны быть предусмотрены отдельные стойки регистрации. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Как сообщил в беседе с URA.RU законодатель, им направлено соответствующее письмо главе Минтранса Виталию Савельеву.
«Мы предлагаем организовать во всех аэропортах России специальные стойки для регистрации, через которые беременные смогут проходить без очереди. В настоящее время ряд перевозчиков предоставляют дополнительную платную услугу по индивидуальному сопровождению в аэропорту. Бесплатно пройти предполетные и послеполетные процедуры можно лишь у некоторых компаний-перевозчиков. Единого подхода по организации комфортных процедур регистрации в аэропортах для беременных женщин нет», — заявили в пресс-службе фракции ЛДПР.
Слуцкий отметил, что предлагаемое им правило поддержано медиками, которые указывают, что длительное пребывание будущей матери в положении стоя, мягко говоря, не рекомендуется. Кроме того, любые меры на поддержание здоровья российских рожениц соответствует следуемому руководством страны вектору на увеличения рождаемости в РФ.
«Оказание всесторонней помощи женщинам, будущим матерям — одна из главных задач национальной политики», - подчеркнул Слуцкий.