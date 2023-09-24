В Госдуме придумали новую льготу для беременных в России

«Мы предлагаем организовать во всех аэропортах России специальные стойки для регистрации, через которые беременные смогут проходить без очереди. В настоящее время ряд перевозчиков предоставляют дополнительную платную услугу по индивидуальному сопровождению в аэропорту. Бесплатно пройти предполетные и послеполетные процедуры можно лишь у некоторых компаний-перевозчиков. Единого подхода по организации комфортных процедур регистрации в аэропортах для беременных женщин нет», — заявили в пресс-службе фракции ЛДПР.