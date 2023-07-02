В Госдуме призвали экстренно увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту

Число пунктов досмотра на Крымском мосту должно быть существенно увеличено в курортный сезон, чтобы автолюбители не простаивали часами перед проверкой. К этому призвал депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.

Помимо дополнительных пунктов досмотра необходимо также увеличить число контролеров на Крымском мосту, считает парламентарий.

Напомним, в субботу, 1 июля, очередь из машин, желающих въехать на Крымский полуостров со стороны Краснодарского края, резко увеличилась от наплыва туристов до почти 10 км. Большинство автолюбителей пожаловались на отсутствие элементарной инфраструктуры неподалеку, туалетов, палаток с водой и товарами первой необходимости.

«Проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Надо ставить на период пикового курортного сезона дополнительные пункты досмотра, а также увеличить число контролеров. Вопрос требует срочного вмешательства и решения», - цитирует Ивлева РИА Новости.

Законодатель в ближайшее время намерен направить соответствующий запрос в российский Минтранс.