В Госдуме призвали готовить для россиян укрытия на случай украинских воздушных атак

«Это проблема наличия адекватной теробороны. Должны быть мужчины, готовые взять ответственность за других гражданских. Они и должны подготовить укрытия (это совершенно не обязательно специальные бомбоубежища) и в случае опасности помочь женщинам, детям, старикам и менее ответственным мужчинам сориентироваться куда идти и что делать», — считает законодатель.