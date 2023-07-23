В Госдуме призвали готовить для россиян укрытия на случай украинских воздушных атак
Фото: [Георгий Соланович]
Украинский конфликт затянулся настолько, что необходимо в российских городах создавать укрытия для защиты простых граждан на случай ракетных прилетов со стороны Украины, считает депутат Госдумы, член оборонного комитета РФ Дмитрий Кузнецов.
Он отметил, региональным тероборонам, помимо прочего, стоит помогать остальным гражданским спрятаться от воздушных атак ВСУ, заявил парламентарий в беседе с URA.RU.
«Это проблема наличия адекватной теробороны. Должны быть мужчины, готовые взять ответственность за других гражданских. Они и должны подготовить укрытия (это совершенно не обязательно специальные бомбоубежища) и в случае опасности помочь женщинам, детям, старикам и менее ответственным мужчинам сориентироваться куда идти и что делать», — считает законодатель.
Также для защиты мирного российского населения просто необходимо развивать систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нейтрализации различных украинских БПЛА, каждый день, по сути, летающих со стороны сопредельного государства на территорию РФ.
«В ближайшее время планируем привезти новые устройства на тестирование в Луганскую армейскую лабораторию, Дмитрию Рогозину в его НТЦ (Научно-технический центр — прим. URA.RU) „Царские волки“ и передадим одному из кандидатов в мэры Москвы», — добавил Кузнецов.
Напомним, ранее президент Зеленский потребовал от генсека Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке.