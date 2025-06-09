В Госдуме призвали латвийского депутата переехать в РФ после скандала из-за языка
Бутина призвала депутата Росликова уехать из Латвии в Россию ради безопасности
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В Госдуме РФ открыто поддержали депутата сейма Алексея Росликова, который оказался под уголовным преследованием за защиту русского языка в Латвии. Член комитета по международным делам Мария Бутина в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала скандал.
Конфликт разгорелся после заседания 5 июня, где Росликов отказался поддерживать декларацию о ликвидации последствий русификациии. Он назвал русский родным для значительной части населения Латвии, встав на защиту культуры и языка.
В ответ спикер сейма Дайга Миериня инициировала его удаление из зала — решение поддержали 63 депутата. Через четыре дня против политика возбудили уголовное дело по статьям о разжигании розни и поддержке РФ.
Депутат Госдумы Бутина на фоне случившего предложила Росликову рассмотреть возможность переезда в Россию. По словам парламентария, это было бы верным решением ради безопасности политика и его семьи.
«Но это [должно быть] его решение прежде всего. Насколько он готов оставить родные для себя места и принять решение о том, что он хочет быть в России? Но нужно стоять на своем, где бы мы ни были, и оставаться верным своим принципам», — сказала она.
В ГД подчеркнули, что ситуация с Росликовым отражает системную проблему дискриминации русскоязычного населения в Прибалтике.
Ранее депутат Милонов жестко раскритиковал власти Латвии за нападки на депутата, вставшего на защиту русского языка.